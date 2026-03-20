Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa

È aperta l’Open Call del progetto GATE5.0 – Green and Digital Transitions for a Sustainable European Agrifood Ecosystem, iniziativa europea che sostiene la trasformazione verde e digitale della filiera agroalimentare, favorendo la collaborazione tra imprese del settore agrifood e aziende tecnologiche.

Il bando mette a disposizione circa 1,97 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione collaborativa capaci di introdurre tecnologie avanzate e modelli sostenibili lungo la catena del valore agroalimentare.

L’iniziativa è rivolta a PMI e startup innovative attive nel settore agroalimentare o nello sviluppo di tecnologie digitali applicate all’agricoltura e all’industria alimentare. L’obiettivo è promuovere soluzioni di Agricoltura 5.0, basate su strumenti come Intelligenza Artificiale, Internet of Things, robotica e analisi avanzata dei dati, per rendere i sistemi alimentari europei più efficienti, sostenibili e competitivi.

Le proposte dovranno essere presentate da consorzi composti almeno da una PMI agroalimentare e una PMI tecnologica, che collaboreranno allo sviluppo di soluzioni innovative in grado di rispondere a sfide concrete del settore, come l’aumento della produttività, la riduzione dell’impatto ambientale e la digitalizzazione dei processi.

I consorzi selezionati potranno ottenere fino a 118.500 euro di finanziamento per progetto, oltre a partecipare a un programma strutturato di accelerazione che includerà attività di capacity building, mentoring e validazione tecnologica, con l’obiettivo di portare le soluzioni sviluppate più rapidamente sul mercato.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 30 aprile 2026.