Gay anormali, il libro del generale Vannacci schizza in cima alle classifiche di vendita di Amazon

In poche ore ‘Il mondo al contrario’, il libro-invettiva autoprodotto dal generale Roberto Vannacci, è schizzato in cima alla classifica di vendita della sezione Bestseller in ‘Libertà e sicurezza’ di Amazon, una categoria riconducibile alla sezione più generale ‘Politica’, dove figura al terzo posto. Nella classifica seguono ‘Le radici dell’odio’, di Oriana Fallaci”, e ‘La banalità del male’ di Hannah Arendt. Nel libro dell’ex capo della Folgore, oggi alla guida dell’Istituto Geografico Militare, sono contenute una serie di esternazioni contro gay, migranti, femministe, attivisti sociali. Parole che hanno portato l’Esercito a prendere ufficialmente le distanze dall’ufficiale, bollando come “considerazioni personali” le parole del militare, e costretto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a parlare di “farneticazioni” per le quali “sarà avviato dalla Difesa l’esame disciplinare previsto”.