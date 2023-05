Gay-Odin lancia la linea di gelati ‘leggermente salati’

Sapore mediterraneo, lavorazione artigianale e un pizzico di sale. Ecco il segreto delle nuove creme fredde della Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin, storico opificio partenopeo, che per l’estate 2023 lancia una linea di gelati “leggermente salati” realizzati con ingredienti 100% naturali.

“Il sale è l’ingrediente che proprio non ci si aspetta di trovare in una cioccolateria. Eppure attraverso una perfetta sintesi fra componente dolce e salata siamo riusciti ad ottenere creme dal sapore raffinato, che speriamo possano dare sollievo ai nostri clienti durante le calde giornate estive”, afferma Massimo Schisa membro del consiglio di amministrazione Gay-Odin e responsabile del settore gelato. “Abbiamo puntato su gusti classici, quelli che sentiamo a noi più vicini, e che rispecchiamo la nostra ricerca di ingredienti naturali provenienti da piccoli produttori. Il risultato sono creme fredde avvolgenti che gratificano il palato senza mai tradire il principio di qualità che da sempre contraddistingue ogni nostra creazione”.

Tre i gusti tra i quali è possibile orientare la scelta: c’è il gelato al Pistacchio salato di Sicilia eccellenza italiana caratterizzata da un gusto aromatico, intenso e deciso, ricco di contrasti interessanti. Una volta giunta in fabbrica la frutta secca viene raffinata e trasformata in pesto di pistacchio che unito alla base di crema al latte crea un piacevole effetto ottico marmoreo. Il gelato viene poi rifinito con una pralinatura croccante di crema spalmabile “Oro Verde” Gay-Odin e abbondante granella di pistacchio. C’è il gusto Mandorla salata di Sicilia anche detta “pizzuta” per la sua caratteristica forma allungata e la cui fragranza regala al palato un delicato sapore di vaniglia. Una crema soffice e profumata, impreziosita con sottili lamelle di mandorle. Per chi ama i contrasti netti tra dolce e salato c’è invece il gelato Arachidi Salate e Caramello caratterizzato da una texture particolarmente golosa e cremosa, impreziosito con una variegatura al caramello e rifinito in superficie con croccanti arachidi intere.

Per chi predilige i gusti fruttati la Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin propone anche il nuovo gusto Yogurt con confettura di Amarene candite che va ad affiancare il gelato allo Yogurt con confettura Albicocca Pellecchiella del Vesuvio e noci di Sorrento. Tra i gelati più richiesti della casa un posto di riguardo spetta però a quelli ispirati ai classici cioccolatini nudi Gay-Odin primo tra tutti il gelato Cioccolato Foresta una coccola per i palati golosi che non rinunciano al piacere del cacao più puro neanche durante la stagione calda. Tra gli evergreen anche il gelato gusto cremino e quello alla ghianda, il gelato al cioccolato e rum e quello al cioccolato speziato con peperoncino o cannella.