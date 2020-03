Gay Odin sceglie l’albero della vita per l’uovo di Pasqua 2020

L’Albero della Vita è il simbolo scelto dalla storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin per la decorazione del tradizionale Uovo di Pasqua della casa: un uovo dal peso di 350 kg per 2 metri di altezza finemente decorato con sbuffi e riccioli di pregiato Cioccolato Foresta, il prodotto iconico Gay-Odin che proprio quest’anno compie cento anni. Ogni anno Gay-Odin realizza, nella storica Fabbrica di via Vetriera a Napoli, un uovo gigante, decorato a mano da abili artigiani. Il tema di quest’anno, fortemente voluto dalla famiglia Maglietta, a capo dell’azienda napoletana dagli anni ’80, è l’Albero della Vita: un chiaro messaggio di speranza, un’immagine archetipa di forza, di energia e positività in questo momento buio e doloroso che l’Italia sta attraversando. Simbolo universale della vita e del suo perpetuo rinnovarsi, di crescita e di continua evoluzione, l’Albero della Vita è anche un chiaro rimando al Cioccolato Foresta, prodotto iconico di Gay Odin, e alla sua caratteristica forma che richiama alla memoria la corteccia e il tronco di un albero. Ma ancora di più sintetizza i valori che hanno fatto della storica azienda napoletana un esempio di successo imprenditoriale in Italia e nel mondo: forti e profonde radici fondate in un passato glorioso e rigogliosi rami rivolti verso l’alto, sempre orientati al futuro. Nel corso degli anni la fabbrica partenopea, ha dedicato il tradizionale uovo gigante pasquale a personaggi illustri ed eventi significativi della città: a Paolo Sorrentino premio Oscar per La Grande Bellezza come miglior film straniero del 2014, al cantante Pino Daniele nell’anno della sua scomparsa, al bicentenario di Giuseppe Verdi, alle Universiadi nel 2019 e l’America’s Cup del 2013. “La scelta di quest’anno, pensata inizialmente per celebrare il Centenario del Cioccolato Foresta e la storia di Gay-Odin, è diventato un messaggio di vita e speranza, il nostro augurio in questo momento così doloroso per tutti”, dichiara Marisa Maglietta alla guida della storica azienda partenopea. Con questa iniziativa Gay-Odin inaugura le celebrazioni del Centenario del Cioccolato Foresta, il tronchetto di cioccolato a sfoglia nato da un’intuizione di Isidoro Odin nel 1920 e diventato un unicum per il perfetto equilibrio di gusto e leggerezza: un prodotto entrato nella leggenda, che ancora oggi viene realizzato integralmente a mano secondo l’antica ricetta, brevetto esclusivo di Gay-Odin.