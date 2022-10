Gay-Odin, tempo di torroni nell’antica fabbrica di cioccolato napoletana

Eleganti stratificazioni di creme al gusto cioccolato fondente, gianduia, cassata o caffè racchiuse in una cornice croccante di cioccolato fondente. E’ così che si presentano i Torroni di Ognissanti della Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin, un prodotto stagionale – disponibile da ottobre – che i maestri artigiani della casa realizzano da oltre cento anni seguendo le ricette tramandate dal loro ideatore Isidoro Odin.

“Isidoro Odin era un giovane quando sul finire dell’800 lasciò la sua città Alba per arrivare a Napoli”, racconta Marisa Del Vecchio CEO Gay-Odin. “La sua passione per il cacao più pregiato lo spinse sin da subito a sperimentare abbinamenti originali e ad introdurre nella lavorazione del torrone ingredienti fino ad allora insoliti. Il successo fu immediato. In breve tempo i torroni dei morti della Gay-Odin conquistarono il palato dei napoletani diventando i veri protagonisti del giorno di Ognissanti”.

I torroni Gay-Odin nascono dalla perfetta stratificazione di creme 100% artigianali e naturali, realizzate con ingredienti accuratamente selezionati e lavorate senza l’impiego di coloranti o conservanti. Golose mattonelle pensate per essere tagliate a fette e gustate in punta di dita. I clienti possono scegliere tra diverse tipologie di torrone: dal semi tenero al cioccolato a quello al gusto caffè, dal torrone alla castagna realizzato con “rottami” di marroni a quello gusto cassata impreziosito con scorzette di arancia candita e ancora il classico nocciolato preferito dai piccoli e quello cioccolato fondente e pistacchi. Tra i gusti più richiesti ci sono anche il torrone “Crema al The” un cuore di delicata gianduia impreziosita da mandorle croccanti racchiusa in un sottile guscio di cacao e il “Figaro” una mattonella di gianduia stratificata – bianca, scura e alle ghiande – rifinita da una sfoglia di cioccolato e granella di pistacchio. Chi ama i sapori decisi invece può scegliere il torrone al cioccolato e rhum mentre chi desidera portare in tavola un classico intramontabile c’è il torrone bianco con mandorle, pistacchi e miele o il Torrone “Ferro” preparato con zucchero caramellato e mandorle tostate.

I torroni Gay-Odin possono essere acquistati nel punti vendita di Napoli, Roma e Milano oppure ordinati tramite sito gay-odin.it e spediti in tutta Italia in eleganti ceste regalo.