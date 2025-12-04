Gay-Odin tra i protagonisti di “J’Adore Napoli 2500”: l’iconico Vesuvio di cioccolato diventa un oggetto di design

Gay-Odin e nss edicola celebrano insieme i 2500 anni di Napoli. La storica Fabbrica di Cioccolato partenopea e il progetto di rivalutazione della cultura italiana e napoletana annunciano la loro prima collaborazione in occasione di “J’Adore Napoli 2500” il palinsesto di eventi firmati nss edicola pensati per omaggiare Napoli e il suo ruolo di capitale culturale e internazionale nell’anno del suo anniversario.

A partire dal 4 di Dicembre i due brand presentano due prodotti in edizione limitata nati dalla perfetta unione di artigianalità cioccolatiera, creatività artistica e cultura digitale.

Per la prima volta l’iconico Vesuvio di Cioccolato Gay-Odin diventa un oggetto di design. Il cioccolatino simbolo di Napoli – disegnato oltre trent’anni fa dall’architetto napoletano Fabrizio Mangoni e divenuto tra i “nudi” più rappresentativi dello storico opificio – viene reinterpretato da nss edicola e proposto in una veste artistica che omaggia la città partenopea: un Vesuvio di porcellana che, su calco dello stampo originale, riproduce fedelmente le forme minimal e sinuose del celebre cioccolatino. Ad attirare l’attenzione è la scelta del colore: un azzurro brillante che ricorda il cielo e il mare che lambiscono il Golfo di Napoli. Ad impreziosire il manufatto il logo Gay-Odin riportato sulla base insieme a quello ideato da nss per i 2500 anni di Napoli e un package in cartone ecologico e riciclabile realizzato nelle tonalità blu di Prussia e oro, colori storici della cioccolateria.

Ma non è tutto. Dalla collaborazione tra i due brand napoletani nasce anche una linea di t-shirt limited edition: i capi di abbigliamento firmati nss edicola, che negli ultimi anni hanno lanciato un trend capace di diffondere la napoletanità per conquistare celeb e personaggi dello spettacolo, sono ripensati per l’occasione con una grafica ad hoc. L’elemento visivo, anche in questo caso, gioca sulla scelta dei colori iconici del marchio Gay-Odin. Sulla parte posteriore delle t-shirt colore blu di Prussia campeggia il claim “J’Adore Napoli” realizzato nella tonalità oro metallizzato seguito dal pay-off “sharing Neapolitan culture since 2012”. A fare la differenza è la cornice che racchiude la scritta, la stessa che incornicia dal 1894 lo storico logo della Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin.

Il 6 dicembre La Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin sarà tra i brand protagonisti della festa organizzata da nss edicola in Piazza San Pasquale: una giornata di musica e artigianato napoletano durante i quali sarà possibile acquistare i prodotti nati dalla collaborazione tra i due brand. Per l’occasione lo storico opificio offrirà ai presenti assaggi di “Gran Finale” il liquore al cioccolato Ga-Odin un fine pasto cremoso e alcolico al punto giusto, perfetto da gustare a piccoli sorsi per assaporare le note calde ed avvolgenti del cacao più puro. Un’occasione per fare shopping natalizio e gustare il cioccolato più buono di Napoli.