Gay Odin trionfa a Londra: medaglia d’argento al Pentawards 2024 per il nuovo design della storica azienda

La Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin, icona del cioccolato ed esempio della migliore artigianalità partenopea dal 1894, si aggiudica ai Pentawards 2024 l’argento nella categoria Brand Identity & Connected Packaging per la sezione “Re-design Projects”. Il celebre concorso internazionale, che dal 2007 riconosce l’eccellenza del packaging design attirando partecipanti da oltre 90 paesi, premia la nuova identità visiva della Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin nata in collaborazione con il team di creativi dell’agenzia di comunicazione Antville. Il riconoscimento – conferito a Londra venerdì 25 ottobre – è stato assegnato da una giuria di 50 professionisti chiamati a valutare il “restauro” del logo Gay-Odin e la creazione di nuovi packaging capaci di esaltare i valori aziendali attraverso un design minimal, elegante e distintivo.

“Il progetto – afferma Massimo Schisa, direttore del marketing Gay-Odin – si è presentato da subito come complesso e articolato. Abbiamo voluto attualizzare il marchio storico. L’obiettivo principale che ci siamo posti è stato di valorizzare gli aspetti caratterizzanti che ci contraddistinguono da oltre un secolo. Si è rivelato un percorso entusiasmante: abbiamo creato un nuovo logo, aggiornato tutte le nostre confezioni più iconiche, il sito e le pagine social, tutto in linea con una nuova identità visiva. Siamo molto soddisfatti del risultato e quotidianamente riscontriamo sensazioni più che positive anche da parte dei nostri affezionati e golosi client”.

Le nuove confezioni, frutto di un lungo processo creativo, sono state pensate non solo per esaltare la qualità del prodotto ma anche per raccontare l’identità del marchio, rendendo omaggio all’heritage e all’artigianalità dello storico brand campano. Il design premiato si distingue per l’uso sapiente dei materiali riciclabili e dei colori, che evocano la bontà e la raffinatezza del cioccolato Gay-Odin: il logo originale degli anni 20′ è digitalizzato e declinato in diverse varianti pensate per adattarsi ad ogni confezione, inoltre ogni pack conserva e valorizza il colore Blu di Prussia, storica nuance del marchio, ed è caratterizzato da illustrazioni e finiture customizzate per raccontare i prodotti iconici della casa. Il risultato è uno storytelling visivo e tattile capace di creare un’esperienza di brand riconoscibile e memorabile.

“Rinnovare un marchio storico come Gay-Odin è stato un processo delicato che ha richiesto equilibrio tra passato e futuro – spiega afferma Angela Pastore Ceo ed Executive Creative Director di Antville –. Abbiamo rispettato l’eredità del brand, mantenendo intatti i valori che lo hanno reso iconico, senza mai snaturarlo. La vera sfida è stata garantire che l’innovazione e l’evoluzione del brand fossero coerenti su tutti i touchpoint: dalla visual identity al TOV, per assicurare una comunicazione che duri nel tempo. Innovare non significa stravolgere, ma valorizzare, e questo richiede un lavoro minuzioso e consapevole ogni giorno”.