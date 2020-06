Gay-Odin, un’app per le ordinazioni. La storica fabbrica di cioccolato ora è a portata di smartphone

Da oggi tutte le specialità Gay-Odin sono a portata di smartphone: basta scaricare gratuitamente l’app omonima per ordinare gelati, torte e nudi artigianali che potranno essere recapitati direttamente a casa oppure ritirati presso il punto vendita più vicino. L’applicazione, sviluppata dalla web agency Wstaff di Napoli, è semplice e intuitiva: bastano pochi click per registrare il proprio account, fare delle ordinazioni, tenere sotto controllo il carrello della spesa e verificare l’indirizzo dei diversi store presenti in città. La grafica è proposta nel classico blu di Prussia della casa, che caratterizza ancora oggi il marchio in stile fleury di Gay-Odin. La storica azienda napoletana continua dunque a investire in ricerca, tecnologia e digitalizzazione e con la app (che si aggiunge al nuovo sito, completo di piattaforma e-commerce) rafforza il proprio servizio di food delivery.

I clienti potranno scegliere tra un ampio ventaglio di specialità al cioccolato, declinato in tutte le sue forme e consistenze: protagonisti indiscussi di stagione sono i gelati, creme fredde artigianali che prendono ispirazione dai nudi Gay-Odin, realizzati con ingredienti ricercati e di alta qualità come le nocciole di Giffoni, le noci di Sorrento e le mandorle pugliesi. Tre le varianti di gelato al cioccolato: c’è quello cioccolato con scorzette d’arancia, il gusto fondente con fave di cacao Criollo e per gli amanti della tradizione il gelato Cioccolato Foresta prodotto iconico che quest’anno festeggia il suo centenario. Ma la selezioni di creme fredde Gay-Odin comprendono anche il gusto ghianda, la crema pasticcera di Nonna Melina e quello allo yogurt bianco scremato con albicocca e noci. E per chi preferisce i sapori classici ci sono immancabili i gelati al caffè, alla nocciola di Giffoni, al pistacchio puro della zona etnea, la stracciatella al cioccolato extra fondente e poi i gusti fruttati alla fragola e limone. Spazio anche a torte gelato e tartufi semifreddi che accontentano ogni palato, come quello al gusto gianduiotto o quello cioccolato e rhum. Ampia la vetrina di torte artigianali che potranno essere ordinate intere o in versione monoporzione:cheesecake, delizie al limone, rubacuori e la torta caprese fatta con cioccolato Foresta. Pronte per essere ordinate e spedite a casa anche le creme spalmabili Gay-Odin al gusto Ghiandella, Godinella, Nocciutella e Oro Verde. Infine tramite App sarà possibile scegliete tra un vasto assortimento di cioccolatini nudi – disponibili in confezioni da 500gr e da 1 kg – capolavori di puro cacao, lavorati ed intarsiati ad arte da esperti artigiani del gusto. Prodotti intramontabili realizzati a mano, proprio come una volta, pronti per essere recapitati direttamente a casa.

In occasione del lancio dell’app con il primo ordine è previsto uno sconto di 5 euro.