Gay-Odin, uova di Pasqua  ai bambini dell’ospedale Pausilipon di Napoli

Pasqua solidale per la Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin che quest’anno donerà uova di cioccolato ai bambini in cura presso il dipartimento di Oncologia e Ematologia dell’Ospedale Pausilipon di Napoli. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Genitori Insieme Onlus che da oltre trent’anni si impegna nella cura e nella degenza dei piccoli pazienti del nosocomio partenopeo offrendo loro cure specialistiche e strumenti medici all’avanguardia.

L’associazione, fondata nel 1990 con il nome “Carmine Gallo” dal presidente Vincenzo Gallo e sua moglie Maria Rosaria, ha cambiato denominazione nel 2017 diventando l’attuale “Genitori Insieme” nome scelto per riconoscere l’impegno svolto dai genitori dei bambini ricoverati, che con il loro operato hanno contribuito allo sviluppo dell’associazione.

Obiettivo principale di Genitori Insieme è portare avanti la crescita dell’ospedale mediante la formazione del personale medico e infermieristico e l’acquisto di apparecchiature biomedicali che possano garantire cure migliori e migliori prospettive di guarigione a tutti i bambini. Ma la Onlus si occupa anche di sostenere le famiglie in difficoltà economiche; realizza periodicamente attività ludiche e laboratori per i piccoli pazienti; si impegna per garantire ambienti confortevoli e “a misura di bambino” che possano rendere meno difficile la permanenza in reparto; offre un supporto psicologico alle famiglie durante tutto il percorso terapeutico.

E’ all’interno di questa mission che si inserisce la collaborazione tra Gay-Odin e Genitori Insieme, uniti dalla voglia di regalare ai bambini dell’ospedale un momento di gioia da condividere con i loro cari.