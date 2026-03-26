Gay-Odin, uovo da record per il centenario del Napoli: è alto 2,5 metri e pesa 350 chili

La storica Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin rende omaggio al centenario della Società Sportiva Calcio Napoli con un uovo gigante di oltre 350 chili, alto 2,5 metri e dal diametro di 1,20 metri. La scultura, realizzata a mano dal maestro Fabio Ceraso, unisce artigianato napoletano e passione sportiva, celebrando una delle squadre più iconiche della città.

“Il calcio a Napoli va oltre la semplice dimensione agonistica. È una passione che unisce tifosi di ogni generazione. Le vittorie, i quattro scudetti conquistati, i grandi calciatori e allenatori hanno rappresentato orgoglio e riscatto per l’intera città – spiega Sveva Maglietta, membro del CDA Gay-Odin – Con l’uovo gigante vogliamo unirci ai festeggiamenti del Centenario, rendendo omaggio a chi fa battere all’unisono il cuore dei tifosi e della città”.

La decorazione del uovo ripercorre la storia e i simboli del club: a sinistra il lungomare con il Castel dell’Ovo, a destra il quartiere di Fuorigrotta con lo stadio intitolato a Diego Armando Maradona, il volto del Pibe de Oro tra le onde azzurre. Sullo sfondo il Vesuvio e, in evidenza, i quattro scudetti del Napoli. Al centro, il numero 100 celebra il centenario della società, con la scritta “SSC Napoli 1926 – 2026” e il logo dorato della Gay-Odin. Sul retro è presente uno spazio amarcord con trofei, presidenti e maglie storiche della squadra.

“Tre anni fa l’uovo gigante era dedicato a Massimo Troisi e al film ‘Scusate il Ritardo’, profezia del terzo scudetto, poi seguito dal quarto nel 2023 – aggiunge Maglietta – Dedichiamo questa scultura al presidente Aurelio De Laurentiis, ai calciatori, all’allenatore e a tutti i tifosi, con la speranza che l’uovo, simbolo di vita e rinascita, porti fortuna al futuro calcistico del Napoli”.

L’iniziativa si inserisce in una tradizione decennale: il monumentale uovo della Gay-Odin ha celebrato negli anni ricorrenze e personalità illustri, tra cui i 2500 anni di Napoli, gli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Massimo Troisi, Procida Capitale della Cultura, i 150 anni dell’Unità d’Italia, i Giochi Paralimpici, l’America’s Cup, Giuseppe Verdi e il regista Paolo Sorrentino.

L’uovo gigante sarà esposto durante tutto il periodo pasquale presso l’opificio della Fabbrica di Cioccolato Gay-Odin, in Vico Vetriera n° 12, Napoli.