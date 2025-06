Gaza, almeno 59 persone uccise vicino al sito di aiuti a Khan Yunis

Il Ministero della Salute: questi massacri si verificano ogni giorno

Khan Yunis, 17 giu. (askanews) – Il Ministero della Salute di Gaza ha affermato che almeno 59 persone in cerca di aiuti umanitari nella città meridionale di Khan Yunis sono state uccise nei raid delle forze israeliane. Il direttore degli ospedali, Mohammed Zaqout, durante una conferenza stampa in città, ha affermato che “gli occupanti hanno commesso un enorme massacro contro i civili che cercavano aiuti alimentari in un centro di distribuzione e questi massacri si verificano ogni giorno”.