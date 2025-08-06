Gaza City, la corsa pazza per gli aiuti lanciati coi paracaduti

Immagini dall’alto della calca

Gaza City, 6 ago. (askanews) – La popolazione di Gaza City si precipita attorno ai paracaduti con aiuti umanitari lanciati sulla zona Sudanese dell'ovest della città Le immagini dall'alto mostrano la corsa pazza della folla. Muhammed Musa, sfollato a Gaza, brandisce una lattina di carne in scatola e dice "Potevo morire, se non fosse per queste brave persone potevo morire, se non mi avessero tirato su, io e questa lattina, grazie a tutti."