Gaza, entrano camion con aiuti dopo “pausa tattica” Idf in tre zone

Roma, 27 lug. (askanews) – L’esercito israeliano ha annunciato una “pausa tattica” delle operazioni militari in tre parti di Gaza: a Muwasi, Deir al-Balah e Gaza City. In un comunicato ha anche annunciato la creazione di corridoi umanitari per aiutare le agenzie a distribuire cibo e beni di prima necessità alla popolazione civile.

Come riferisce con un post su X Al Qahera News camion con aiuti umanitari dall’Egitto hanno iniziato oggi a entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, mentre le forze di difesa israeliane hanno ribadito nella nottata di aver paracadutato aiuti umanitari sulla Striscia.

Plauso dal Libano con il presidente Isaac Herzog che sempre su X afferma che “in coordinamento con i partner internazionali, Israele sta facendo tutto il possibile per migliorare il flusso di rifornimenti vitali attraverso corridoi designati, lanci aerei e zone umanitarie ampliate”. Poi Herzog attacca: “E’ inaccettabile che gli aiuti consegnati a Gaza non vengano distribuiti o siano dirottati da Hamas, nonostante accusino falsamente Israele di bloccarli”.