Gaza, i primi pacchi di aiuti italiani lanciati sulla Stris

Fonti Chigi: da oggi collaborazione a consegna aiuti con voli Emirati

Milano, 2 ago. (askanews) -Roma, 2 ago. (askanews) – “Nell’ambito di un’operazioneumanitaria internazionale guidata dagli Emirati Arabi Uniti edalla Giordania e con la partecipazione di altre Nazioni europee,l’Italia questa mattina ha iniziato ad offrire la suacollaborazione operativa alla consegna di aiuti alla popolazionedi Gaza mediante lanci aerei oggi operati con velivoli degliEmirati”. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi.”Grazie all’azione del Ministero degli Esteri e dellaCooperazione Internazionale e del Ministero della Difesa,l’Italia continuerà a ripetere tali operazioni anche nei prossimigiorni in raccordo con i partner più stretti, a partire dagliEmirati Arabi Uniti e dalla Giordania”, spiegano le stesse fonti.”Parallelamente a questo sforzo in termini di aiuti umanitari,l’Italia resta impegnata a sostenere l’obiettivo di un cessate ilfuoco che apra la via al termine permanente delle ostilità e alrilancio di un processo politico verso una pace giusta eduratura, basata sulla soluzione dei due Stati”, concludono.