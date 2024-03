Gaza, la Francia chiede “cessate il fuoco permanente” dopo il Ramadan

La richiesta dell’ambasciatore francese all’Onu Nicolas de Rivière

Nazioni Unite (New York), 25 mar. (askanews) – Il cessate il fuoco immediato per il Ramadan chiesto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite deve essere seguito da un “cessate il fuoco permanente”.Lo ha sostenuto l’ambasciatore francese alle Nazioni Unite Nicolas de Rivière, dopo l’approvazione, con l’astensione degli Stati Uniti, della risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato durante il mese sacro per i musulmani e il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi.