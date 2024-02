Gaza, la stampa israeliana: bozza di accordo con Hamas per un temporaneo cessate il fuoco

I negoziatori riunitisi ieri a Parigi hanno raggiunto “una bozza di accordo” con Hamas per un temporaneo cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani: è quanto pubblica il Times of Israel, citando fonti governative dello Stato ebraico. “I colloqui si sono rivelati costruttivi, si sono fatti progressi importanti: ora abbiamo le basi su cui costruire un piano e dei negoziati” hanno spiegato le fonti; la bozza verrà presentata al governo israeliano nelle prossime ore per una valutazione.

La fase successiva delle trattative si incentrerà su quali ostaggi debbano venire liberati nel corso della tregua e in cambio di quali e quanti detenuti palestinesi attualmente nelle carceri israeliane. Su tali questioni, così come sulla durata e le condizioni necessarie per un cessate il fuoco, non è stato infatti raggiunta ancora alcuna intesa anche solo di massima fra le parti