Gaza, Macron: continuiamo a fare pressioni diplomatiche su Netanyahu

“Non giustificabili tali conseguenze umanitarie”

Roma, 19 mar. (askanews) – Durante una visita a sorpresa a Marsiglia nell’ambito di un’operazione antidroga, il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato della situazione a Gaza, affermando che continuerà a esercitare “pressioni diplomatiche” sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, “spiegando i rischi che corre, anche in termini di percezione internazionale e di capacità di costruire una soluzione politica”. “Possiamo condividere il suo desiderio di sradicare un gruppo terroristico – ha detto – ma questo non può giustificare, in democrazia, tali conseguenze umanitarie”.