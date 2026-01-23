Gaza, Meloni: ho chiesto a Trump riaprire configurazione board of peace

Roma, 23 gen. (askanews) – Sul board of peace per Gaza “ho detto” a Donald Trump che “per noi ci sono oggettivamente dei problemi di carattere costituzionale” e chiesto “anche la disponibilità a riaprire questa configurazione per andare incontro alle necessità non solo dell’Italia ma anche di altri Paesi europei”. Così la premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del vertice Italia-Germania.

“Noi dobbiamo tentare di fare questo lavoro. La presenza di Paesi come i nostri può fare la differenza. Questa è la nostra posizione, poi si vedrà quali sono i margini per trovare posizioni condivise”, ha aggiunto.