Gaza, Meloni: Russia in Board of Peace? Niente di strano, è in Onu e G20

Roma, 21 gen. (askanews) – “In qualsiasi organismo multilaterale, multipolare, ci si siede al tavolo con persone che sono distanti da noi: la Russia siede nelle Nazioni unite, nel consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al G20. In qualsiasi organismo nel quale ci si siede, ci si siede con qualcuno che è distante. Il sistema multilaterale nasce per quello. Quindi la questione si può valutare politicamente ma non è niente di nuovo, niente di strano”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nello speciale ‘Porta a porta’ interpellata sulla presenza di Putin nel Board of Peace lanciato da Trump per Gaza.