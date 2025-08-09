Gaza, oggi riunione di emergenza all’Onu. Cresce dissenso internazionale su piano Netanyahu

(Adnkronos) –

Dopo l’approvazione da parte del gabinetto di sicurezza israeliano del piano del governo del premier Benjamin Netanyahu per l’occupazione della Striscia di Gaza, è il giorno della riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza. Appuntamento fissato alle ore 10, come riporta il calendario ufficiale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Intanto il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha messo in guardia Israele sul rischio di “una pericolosa escalation” che “rischia di peggiorare le conseguenze già catastrofiche per milioni di palestinesi”. “Il Segretario Generale è seriamente allarmato dalla decisione del governo israeliano di ‘prendere il controllo di Gaza City’. Questa decisione segna una pericolosa escalation e rischia di aggravare le già catastrofiche conseguenze per milioni di palestinesi”, ha dichiarato il suo portavoce in una nota.

Sempre nella giornata di oggi, si terrà anche la riunione straordinaria della Lega Araba sul tema. A riferirne è l’agenzia palestinese Wafa. Si tratterà – secondo quanto reso noto dal rappresentante permanente palestinese, Muhannad Al-Aklouk, citato dall’agenzia – di una riunione del Consiglio della Lega Araba a livello di rappresentanti permanenti su richiesta dei palestinesi.

Intanto continua ad aumentare l’ondata di condanne internazionali alla decisione di Israele di lanciare un’ulteriore azione militare su larga scala sulla striscia di Gaza, piano che prevede di procedere al disarmo di Hamas con la liberazione dei circa 50 ostaggi ancora prigionieri.

In particolare i ministri degli Esteri di Italia, Australia, Germania, Nuova Zelanda e Regno Unito hanno respinto “con forza” la decisione del Gabinetto di Sicurezza israeliano dell’8 agosto scorso perché aggraverebbe “la catastrofica situazione umanitaria, metterà in pericolo la vita degli ostaggi e aumenterà il rischio di un esodo di massa dei civili”. I piani in questo senso “rischiano di violare il diritto internazionale umanitario. Qualsiasi tentativo di annessione o espansione degli insediamenti viola il diritto internazionale”, si legge nel testo della Dichiarazione.

“Esortiamo le parti e la comunità internazionale a compiere ogni sforzo per porre finalmente termine a questo terribile conflitto ora, attraverso un cessate il fuoco immediato e permanente che consenta la fornitura di un’assistenza umanitaria massiccia, immediata e senza ostacoli, poiché a Gaza si sta verificando lo scenario peggiore, quello di una carestia. Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi senza ulteriori ritardi o precondizioni e deve garantire che questi vengano trattati in modo umano e non siano soggetti a crudeltà e umiliazioni”, spiegano i ministri di Australia, Germania, Italia, Nuova Zelanda e Regno Unito nella dichiarazione congiunta che hanno sottoscritto.

“La situazione umanitaria a Gaza rimane catastrofica. Chiediamo al Governo israeliano – si legge ancora – di trovare con urgenza soluzioni per modificare il suo recente sistema di registrazione delle organizzazioni umanitarie internazionali, al fine di garantire che questi attori fondamentali per l’aiuto umanitario possano continuare il loro lavoro essenziale, in linea con i principi umanitari, per raggiungere i civili bisognosi a Gaza. La loro esclusione sarebbe un segnale grave”.

“Siamo uniti nel nostro impegno a favore dell’attuazione di una soluzione a due Stati negoziata, quale unico modo per garantire che israeliani e palestinesi possano vivere fianco a fianco in pace, sicurezza e dignità. Una risoluzione politica basata su una soluzione negoziata a due Stati richiede la totale smilitarizzazione di Hamas e la sua completa esclusione da qualsiasi forma di governo nella Striscia di Gaza, dove l’Autorità Palestinese deve avere un ruolo centrale”, conclude la Dichiarazione congiunta.Condanne al piano anche da 20 paesi arabi e musulmani, che parlano di una “pericolosa escalation”. I paesi, tra cui Egitto, Arabia Saudita e Turchia, hanno affermato che il piano costituisce “una evidente violazione del diritto internazionale e un tentativo di consolidare l’occupazione illegale e imporre il fatto compiuto in violazione della legittimità internazionale”.

Decine di migliaia di persone hanno intanto manifestato ieri a Tel Aviv, in quella che è stata rinominata ‘Piazza degli Ostaggi’ dall’attacco del 7 ottobre 2023, reclamando la cessazione delle ostilità a Gaza. I manifestanti hanno esposto striscioni e fotografie degli ostaggi ancora trattenuti nel territorio palestinese, sollecitando il governo ad assicurarne il rilascio. Nessuna cifra ufficiale sul numero di presenti, ma la partecipazione ha ampiamente superato quella di precedenti manifestazioni contro la guerra.

Durante la protesta, Shahar Mor Zahiro, parente di un ostaggio ucciso, ha spiegato all’Afp che “ci rivolgiamo direttamente al primo ministro Benjamin Netanyahu: se invaderete parti di Gaza e gli ostaggi verranno uccisi, vi inseguiremo nelle piazze, duramte le campagne elettorali e in ogni tempo e luogo”.

Venerdì scorso, il gabinetto di sicurezza di Netanyahu ha approvato un’ampia operazione militare per la conquista di Gaza City, generando critiche interne. Nonostante le opposizioni e le voci di dissenso all’interno dell’establishment militare israeliano, Netanyahu ha tuttavia mantenuto la sua posizione.

Il premier ha affrontato proteste ricorrenti durante i mesi di conflitto, con numerose manifestazioni che chiedevano al governo di negoziare una soluzione, in linea con precedenti tregue che hanno visto lo scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi detenuti in Israele.