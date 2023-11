Gaza, ok Consiglio sicurezza Onu a risoluzione su pause umanitarie. Israele: “Nessuno stop fino a rilascio ostaggi”

(Adnkronos) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato con 12 voti a favore e tre astensioni (Regno Unito, Stati Uniti e Russia) una bozza di risoluzione presentata da Malta che chiede “pause e corridoi umanitari urgenti e prolungate in tutta la Striscia di Gaza per un certo numero di giorni per consentire l’accesso di aiuti”.

La risoluzione approvata è la prima dagli attacchi del 7 ottobre scorso e dall’inizio della guerra di Israele contro Hamas. Tutti i precedenti tentativi erano stati bloccati dai veti incrociati.

Israele contesta la risoluzione approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che chiede “pause umanitarie estese” nella Striscia di Gaza. In una nota, il ministero degli Esteri ha affermato che “non c’è spazio per pause umanitarie fino a quando 239 ostaggi sono ancora nelle mani dei terroristi di Hamas”.