Gaza senza cibo, la disperata distribuzione a Khan Yunis

“E’ l’ultimo giorno, poi non abbiamo più scorte”

Khan Yunis, 9 mag. (askanews) – Le terribili immagini della distribuzione di cibo alla popolazione di Gaza vicino alla città di Khan Yunis nel sud della Striscia.Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova fondazione per distribuire cibo a Gaza, a fianco degli sforzi delle Nazioni Unite; il blocco degli aiuti (Israele ha chiuso l’ingresso due mesi fa) ha portato la carestia nel territorio già tormentato dall’offensiva israeliana alla caccia dei leader di Hamas.Hani Abu Al-Qasim, uno dei dipendenti dell’organizzazione che distribuisce il cibo, dice “Oggi è l’ultimo giorno che questa cucina funziona, siamo obbligati a chiudere. Fra due o tre giorni non troveranno più cibo. Bisogna fare pressione sull’occupante (Israele) perché apra un corridoio umanitario per far entrare gli aiuti che sono bloccati ai valichi. Ci sono centinaia di tonnellate ma noi non troviamo neanche un grammo”.