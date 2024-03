Gaza, strage di palestinesi accalcati per il cibo

Scambio di accuse fra Israele e Hamas

Milano, 29 feb. (askanews) – Decine di morti in mezzo alla folla che si accalcava attorno ai camion con cibo e aiuti a Gaza. Scambio di accuse tra Hamas e Israele. Hamas accusa Israele di aver aperto il fuoco contro la gente inerme. Da parte sua, l’Idf ha scritto in un comunicato che decine di residenti di Gaza sono rimasti feriti perché spinti e calpestati durante quella che l’esercito ha definito una “calca violenta” attorno ai camion degli aiuti umanitari.Una fonte dell’esercito ha aggiunto che durante la calca alcuni palestinesi di Gaza si sono avvicinati alle forze israeliane minacciandole e i soldati hanno poi aperto il fuoco. Non è ancora chiaro quanto accaduto, ma decine di persone tra feriti e morti sono state portate negli ospedali nel nord della Striscia.”Da questa mattina arrivano corpi al Centro medico Al-Shifa. Tante persone si erano accalcate per cercare cibo. Hanno pagato con la vita il prezzo per procurarsi il cibo”, ha detto un uomo.Secondo il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, sono 104 i morti e 760 i palestinesi feriti.