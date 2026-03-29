Gaza: tappa a Napoli per la Global Sumud Flotilla

Nella domenica delle Palme, a Napoli un ramoscello d’ulivo è stato consegnato anche ai volontari della Global Sumud Flotilla che, partiti da Livorno, stanno facendo tappa nel porto di Mergellina prima di salpare verso Gaza. Nel capoluogo partenopeo la “flotta di terra” si è riunita questa mattina in piazza Sannazaro per accogliere e sostenere i cinque volontari impegnati nella missione. Riparte quindi anche dai porti italiani la “Spring Mission 2026”, un nuovo tentativo di far arrivare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. Secondo gli organizzatori, sarebbero circa cento le imbarcazioni coinvolte, pronte a ritentare di superare il blocco navale. La nave giunta a Napoli trasporta circa dieci tonnellate di cibo pronto al consumo. “Questa volta potrebbe essere anche peggio: la situazione geopolitica è più tesa rispetto al passato e l’attenzione internazionale è diminuita. Ma non bisogna arrendersi, perché l’assedio illegale continua”, spiegano gli attivisti. L’imbarcazione a vela con i volontari è arrivata intorno alle 12.45. Ad accoglierla, centinaia di persone radunate nei pressi del molo Luise, tra canti di “Bella ciao” e bandiere palestinesi. All’iniziativa partecipano la Freedom Coalition e Thousand Madleens. Durante l’iniziativa ha preso la parola Souzan Fatayer, palestinese e studentessa all’Università L’Orientale di Napoli: “Siamo 25 studenti provenienti da Gaza, costretti a lasciare la nostra terra e i nostri cari. Vi ringrazio per il supporto. Se questo sostegno fosse arrivato prima, forse oggi non saremmo in questa situazione. Vorrei essere su quella nave per salutare la mia famiglia: se arriverà a Gaza, portate loro il nostro affetto”. Dario, uno dei 5 volontari dell’equipaggio della barca “Bianca”, ha spiegato: “Attualmente sono 78 le imbarcazioni che stanno tentando di raggiungere Augusta, mentre altre si trovano a Barcellona”. “In questo momento di guerra totale la missione è ancora più pericolosa. È un’iniziativa che si svolge ovunque, non solo in mare. Se i governi non agiscono, lo facciamo noi. Questa volta dobbiamo riuscirci”, ha concluso.