Gaza, un dentista trasforma una tenda in una clinica di fortuna

Dopo la distruzione della struttura in cui lavorava

Roma, 30 mar. (askanews) – Una tenda trasformata in una clinica di fortuna. A Gaza, Najdat Saqer, dentista, si è organizzato al meglio per continuare a curare i pazienti a Nusseirat, nel centro della Striscia di Gaza, devastata da mesi di guerra. “Il 7 ottobre scorso – racconta – abbiamo dovuto chiudere la clinica che si trovava nel centro di Nusseirat. Durante la guerra, la rotonda di Nusseirat è stata presa di mira più volte, la mia clinica è stata gravemente danneggiata”.Sei mesi dopo, dice, voleva tornare a lavorare, anche perché molti gli chiedevano cure; la maggior parte dei dentisti, afferma Najat, ha lasciato il Paese o le loro cliniche sono state danneggiate. Così ha deciso di riorganizzarsi. “Sono andato alla mia clinica (danneggiata) e sono riuscito a recuperare una sedia e alcune attrezzature che ho trasportato su un tuk-tuk, prima di montare una tenda.”I principali ostacoli – racconta – sono la mancanza di elettricità, acqua e attrezzature dentistiche, che non sono disponibili e, anche quando lo sono, sono molto costose”.Ma la sua tenda è già qualcosa nel contesto di devastazione e disperazione.