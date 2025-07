Gaza,Schlein: Italia deve riconoscere Stato Palestina per contribuire a pace

Roma, 25 lug. (askanews) – “Quello che è accaduto ieri con la dichiarazioni del ministro israeliano su deportazione e colonizzazione di Gaza è inaccettabile, questi crimini vanno fermati”.Lo ha affermato Elly Schlein intervenendo a un convegno sul lavoro è tornata sulla crisi in Medioriente per esprimere soddisfazione per la decisione della “Francia che finalmente ha deciso di riconoscere lo Stato di Palestina”.

“Dobbiamo ottenere che anche l’Italia lo riconosca”, ha detto la segretaria del Pd giudicando “incomprensibili le dichiarazioni del ministro Tajani” sulla Soluzione due popoli due Stati: ” uno Stato – ha sottolineato- già esiste, perciò riconoscere l’altro è un passo necessario per contribuire al percorso di pace”.