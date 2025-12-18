Gb, Banca d’Inghilterra taglia tassi di 0,25 punti al 3,75%

Roma, 18 dic. (askanews) – La Banca d’Inghilterra ha deciso di rompere gli indugi e di ridurre i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, con cui ora il riferimento ufficiale sulla sterlina scende al 3,75%. La mossa era stata in parte resa più probabile del recente calmieramento dell’inflazione nel Regno, ma è stata comunque stata controversa e passata con un voto a risicata maggioranza: 5 favorevoli e 4 contrari. Questi ultimi, secondo quanto riporta un comunicato della Bank of England avrebbero preferito mantenere i tassi al 4%.

L’istituzione rileva che l’inflazione media nel Regno è scesa al 3,2%, restando comunque al di sopra dell’obiettivo del 2%, ma che ora è atteso che continui il percorso discendente in maniera più rapida.