Gb, Boe decide con risicata maggioranza taglio dei tassi al 4%

Roma, 7 ago. (askanews) – La banca d’Inghilterra ha deciso con un voto a risicata maggioranza di tagliare di 25 punti basi i tassi di interesse di riferimento sulla sterlina, ora al 4%. La decisione, evidentemente controversa, giunge in un contesto di persistente elevata inflazione nel Regno Unito, con una media del 3,5% nel secondo trimestre.

Secondo quanto riporta un comunicato della Banco of England, a favore del taglio hanno votato 5 componenti del direttorio, mentre altri 4 erano contrari e avrebbero preferito mantenere i tassi al 4,25%.