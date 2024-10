Gb, Healey: “vitale” G7 Difesa in tempi crescente aggressività russa

Napoli, 20 ott. (askanews) – A Napoli “è stato un piacere incontrare i miei omologhi giapponese e italiano per discutere dei progressi del nostro programma Global Combat Air Programme (Gcap), tra i quali la ratifica del trattato e altre tappe successive”. Così il segretario alla Difesa John Healey che ieri ha partecipato al vertice dei Ministri della Difesa del G7 a Napoli, e in questa sede, a margine, a una trilaterale con il padrone di casa, il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto e il Ministro della Difesa giapponese Gen Nakatani per discutere gli ultimi progressi del Global Combat Air Programme.

“Questo incontro degli alleati del G7 si è svolto in un contesto di enorme incertezza globale e di crescente aggressività russa. In questi tempi difficili, le partnership internazionali serie sono vitali” ha aggiunto Healey.

Healey si è congratulato con Gen Nakatani per la sua recente nomina e tutti e tre i ministri hanno parlato dell’importanza di proteggere la pace e la stabilità regionale in un mondo sempre più pericoloso, secondo una nota del governo britannico.

Sono stati accolti da parte britannica con favore gli eccellenti progressi compiuti dai partner del settore GCAP, discusse le ultime novità sui preparativi per l’Organizzazione governativa internazionale GCAP (GIGO), ora che il Regno Unito ha ratificato con successo il trattato internazionale.

Una volta ratificato in tutti e tre i Parlamenti, il trattato entrerà in vigore e il GIGO potrà essere istituito. Questa sarà la prossima pietra miliare importante per il programma e dovrebbe avvenire prima della fine di quest’anno.