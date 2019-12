Gb, Johnson suona la carica: “Faremo cose fantastiche”

Londra, 14 dic. (Adnkronos/Dpa) – “Il nostro Paese si è avviato in una meravigliosa avventura”. Così parla della sua vittoria elettorale e della prossima, ormai sicura, uscita dalla Ue del Regno Unito, parlando ai sostenitori durante la visita a Sedgefield, nella contea di County Durham, distretto dove veniva eletto un tempo Tony Blair, ed ora, per la prima volta dagli anni ’30, conquistato dai Tories. Promettendo che il suo nuovo governo “farà alcune cose fantastiche”, il premier conservatore ha detto che con lui il Regno Unito “riconquisterà la propria autostima nazionale, la fiducia in se stessi e faremo le cose in modo diverso e migliore come Paese”.