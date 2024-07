Gb, Londra blindata mentre laburista Keir Starmer diventa premier

Milano, 5 lug. (askanews) – Londra blindata mentre il laburista Keir Starmer dovrebbe pronunciare il suo primo discorso nazionale come primo ministro alle 12.25, ora di Londra, ovvero le 13.25 italiane. Il tutto mentre Rishi Sunak è atteso a Downing Street per fare una dichiarazione alle 11.40 italiane: non è chiaro se a quel punto annuncerà anche le sue dimissioni da leader del partito conservatore.

Ma è certo che Sunak è pronto ad annunciare le sue dimissioni da primo ministro. Dopo Downing Street si recherà a palazzo per presentare formalmente le sue dimissioni a re Carlo. Dopodiché, Starmer si recherà a palazzo, dove il re gli chiederà di formare il prossimo governo.

Nota di colore ma anche segno di democrazia: il cancelliere dello scacchiere conservatore uscente Jeremy Hunt e la sua famiglia, incluso il cane Poppy, sono stati fotografati mentre lasciavano Downing Street questa mattina. Hunt in un messaggio rivolto ai suoi figli ha detto: “Questo potrebbe sembrare un giorno difficile per la nostra famiglia, mentre ce ne andiamo da Downing Street, ma non lo è. Siamo incredibilmente fortunati a vivere in un paese in cui decisioni come questa non vengono prese da bombe o proiettili, ma da migliaia di cittadini comuni che mettono pacificamente croci su pezzi di carta”.

Intanto un’analisi del Sutton Trust suggerisce che il governo di Keir Starmer avrà il numero più alto di ministri formati in istituti statali e la percentuale più bassa nella storia moderna di ministri che hanno frequentato scuole private. Secondo il governo ombra del partito laburista, il 90% ha frequentato scuole pubbliche e il 10% scuole private.