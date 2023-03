GB, Re Carlo a Berlino: “Con la Germania al fianco dell’Ucraina”

(Adnkronos) – “Siamo fianco a fianco per proteggere e far avanzare i nostri valori condivisi” nella difesa dell’Ucraina “dall’aggressione non provocata”. Lo ha detto re Carlo III nel suo discorso al ricevimento di stato, che ha pronunciato in inglese e in parte in tedesco, offerto a Palazzo Bellevue dal presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. Carlo ha elogiato “la straordinaria ospitalità” della Germania, che ha accolto milioni di rifugiati ucraini.

Dal canto suo il presidente tedesco Steinmeier ha ringraziato il re d’Inghilterra, Carlo III, per la sua visita in Germania compiuta nel quadro del suo primo spostamento all’estero da sovrano: “Un meraviglioso gesto personale – lo ha definito – ed un segnale importante per le relazioni tedesco-britanniche. Oggi, sei anni dopo l’inizio del processo di uscita dall’Unione Europea, apriamo un nuovo capitolo nella nostra relazione. Insieme, come amici e partner, guardiamo avanti”, ha dichiarato Steinmeier nel corso di un ricevimento nella sua residenza ufficiale, Schloss Bellevue.

Re Carlo è insieme alla regina consorte Camilla. Nel pomeriggio sono stati accolti con gli onori militari alla Porta di Brandeburgo.