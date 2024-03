Gb, Re Carlo appare domani in pubblico, prima volta da inzio cure

Milano, 30 mar. (askanews) – Domani re Carlo d’Inghilterra parteciperà alla funzione pasquale nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. È la prima volta che appare in pubblico da quando ha iniziato la cura del cancro quasi due mesi fa, scrive The Telegraph.

Secondo il giornale, il re siederà separatamente dal resto dei fedeli a causa del rischio di infezione. Andrà in chiesa la domenica di Pasqua ma dopo non offrirà il pranzo, come da programma ottimizzato per permettergli di salutare il pubblico per la prima volta dalla diagnosi.

La coppia dei principi ereditari William e Kate non sarà presente alla cerimonia. La principessa Kate ha rivelato la settimana scorsa che anche lei ha il cancro e sta iniziando la chemioterapia.

Kate e William hanno fatto sapere la scorsa settimana di essere molto toccati da tutto il sostegno che hanno ricevuto dalle persone dopo che la principessa ha annunciato che le è stato diagnosticato un tumore.