Gb, Sunak vede Lula: “80 milioni di sterline per l’Amazzonia”

(Adnkronos) – Il primo ministro britannico, Rishi Sunak ha incontrato il presidente del Brasile Luz Inacio Lula da Silva e si è impegnato a versare un contributo di 80 milioni di sterline all’Amazon Fund, un fondo per la protezione della foresta amazzonica.

“Il presidente Lula – spiega Sunak in un tweet – ha mostrato una grande leadership sul cambiamento climatico. Sono lieto che il Regno Unito contribuisca con 80 milioni di sterline all’Amazon Fund, in modo da poter contribuire a fermare la deforestazione e proteggere la biodiversità. Grazie per la visita, signor Presidente, in questo fine settimana speciale in occasione dell’incoronazione del Re Carlo III”.