Gdf, Giorgetti: solido presidio di legalità e giustizia nel Paese

Roma, 21 giu. (askanews) – “Coraggio, senso del dovere, altruismo e professionalità: la Guardia di Finanza ha sempre rappresentato un solido presidio di legalità e giustizia per Istituzioni, cittadini e imprese, cui è affidato un compito fondamentale, la tutela della sicurezza economico-finanziaria, a garanzia della crescita e dello sviluppo del nostro Paese”. Lo afferma il ministro di Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, con un messaggio in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo.

“In questa significativa giornata, quale Ministro dell’Economia e delle Finanze, desidero esprimere grande ammirazione e riconoscenza a tutti i Finanzieri che, con impegno, dedizione e professionalità, offrono il loro prezioso servizio all’Italia e ai Suoi cittadini. Nel rendere omaggio a tutti loro, sento doveroso – dice Giorgetti – esprimere un pensiero grato e commosso a quanti hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del dovere”.

“250 anni sono una lunga storia scritta da donne e uomini che si sono distinti per coraggio, senso del dovere, altruismo e professionalità, onorando al meglio le nobili e gloriose tradizioni del Corpo. La Guardia di Finanza ha sempre rappresentato un solido presidio di legalità e giustizia per Istituzioni, cittadini e imprese, cui è affidato un compito fondamentale, la tutela della sicurezza economico-finanziaria, a garanzia della crescita e dello sviluppo del nostro Paese”.

“A tutte le Fiamme Gialle in servizio e in congedo, ai loro familiari rivolgo gli auguri più sinceri, certo che questo storico anniversario sarà il punto di partenza per sempre nuovi successi, affinché – conclude il ministro – la Guardia di Finanza possa continuare a ricoprire, anche in futuro, un ruolo assolutamente centrale nell’interesse della nostra comunità. Viva la Guardia di Finanza!”.