Gdo: Nielsen, con Fase 2 vendite +6,9%, ecommerce non si ferma (+178%) (2)

(Adnkronos) – A livello di format distributivi, dopo il lockdown che ha visto una crescita preponderante dei negozi di prossimità, l’inizio della Fase 2 vede gli Specialisti Drug come format più dinamico (+23,6%) insieme ai discount (+11,7%). Continua la crescita anche per i Liberi Servizi (+13,4%) e i Supermercati (+8,8%), mentre migliora la performance degli Ipermercati (+0,1%).Con l’allentamento delle misure restrittive, il sabato torna a essere il giorno principale in cui si concentrano maggiormente gli acquisti, con un peso del 19,5% sulla settimana.