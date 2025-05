Gdpr, TikTok multata per 530 milioni: “Dati trasferiti in Cina”

Milano, 2 mag. (askanews) – La Commissione irlandese per la protezione dei dati ha annunciato la sua decisione finale a seguito di un’indagine su TikTok chiusa con una multa da 530 milioni di euro. Lo si legge sul sito del garante privacy irlandese.

L’indagine è stata avviata dal DPC, in qualità di autorità di vigilanza capofila di TikTok, per esaminare la legittimità dei trasferimenti da parte di TikTok dei dati personali degli utenti della piattaforma TikTok verso la Repubblica popolare cinese. Inoltre, l’indagine ha esaminato se la fornitura di informazioni agli utenti in relazione a tali trasferimenti soddisfacesse i requisiti di trasparenza di TikTok, come richiesto dal GDPR.

La decisione, presa dai Commissari per la protezione dei dati e notificata a TikTok, stabilisce che TikTok ha violato il GDPR per quanto riguarda i trasferimenti dei dati degli utenti del SEE verso la Cina e i requisiti di trasparenza. La decisione prevede ammende amministrative per un totale di 530 milioni di euro e un ordine che impone a TikTok di rendere conforme il suo trattamento entro 6 mesi. La decisione comprende anche un ordine di sospensione dei trasferimenti di TikTok verso la Cina se il trattamento non viene reso conforme entro questo termine.

TikTok non ci sta. Il social fa sapere TikTok di voler presentare ricorso. Il social cinese replica che la decisione non prende in considerazione il Progetto Clover, “iniziativa leader nel settore della sicurezza dei dati, del valore di 12 miliardi di euro, che include alcune delle protezioni dei dati più rigorose al mondo”.

I rappresentanti di TikTok fanno notare che la stessa DPC ha riportato nel suo rapporto ciò che TikTok ha sempre affermato: non ha mai ricevuto richieste di dati di utenti europei da parte delle autorità cinesi e non ha mai fornito loro dati di utenti europei. E che con 175 milioni di utenti in tutta Europa, oltre 6.000 dipendenti e una piattaforma che ha aiutato le piccole imprese a contribuire con 4,8 miliardi di euro al PIL e oltre 51.000 posti di lavoro, TikTok è profondamente integrata nell’economia europea. “Non siamo d’accordo con la decisione e abbiamo in programma di presentare ricorso integrale”, ribadisce il social.