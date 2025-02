Gene Hackman, Investigatori: “Pillole a terra, no fughe di gas”

Roma, 27 feb. (askanews) – “Non ci sono al momento particolari che facciano pensare a un omicidio”, e i corpi, che “erano lì da almeno 24 ore, non mostravano segni di traumi”. Lo sceriffo Adan Mendoza per primo ha confermato la notizia al Santa Fe New Mexican della morte dell’attore Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa, trovati senza vita nella loro casa di Santa Fe mercoledì pomeriggio. I due sono stati ritrovati in due stanze diverse, “senza segni di traumi “, e già senza vita da almeno 24 ore. Il corpo della donna era in stato di decomposizione con gonfiore al viso e mummificazione nelle mani e nei piedi. Con loro è stato ritrovato morto anche uno dei tre cani dell’attore. Vivi gli altri due pastori tedeschi. I due addetti alla manutenzione che avrebbero ritrovato i corpi hanno dichiarato di non vederli da circa due settimane. La porta d’ingresso era socchiusa, e secondo gli inquirenti non c’erano segni di effrazione. Sul caso è stata aperta un’inchiesta: al momento non si esclude nessuna pista, “omicidio, suicidio, morte accidentale o cause naturali “. Elizabeth Jean Hackman, figlia dell’attore, ha dichiarato a Tmz di ritenere, pur non essendone certi, che la causa della morte possa essere l’inalazione di fumi tossici. Secondo la famiglia, quindi, i due sarebbero morti per avvelenamento da monossido di carbonio. Tmz ha sottolineato che “i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno comunicato di non aver visto alcun segno di perdita di monossido di carbonio o avvelenamento”. Secondo un mandato di perquisizione ottenuto da Tmz, un detective di Santa Fe ha detto che la donna sarebbe stata ritrovata “deceduta in bagno, con la stufa spostata, il flacone di pillole aperto e pillole sparse accanto alla donna, mentre l’uomo si trovava in una stanza separata della residenza e nessun segno evidente di fuga di gas “. Stando alla ricostruzione, pare che il detective che ha visto la scena, abbia pensato che la donna possa essere caduta “bruscamente a terra ” spostando la stufa. L’attore invece è stato ritrovato “in cucina, completamente vestito, con i suoi occhiali da sole accanto al corpo “, per questo gli inquirenti credono possa essere caduto all’improvviso.