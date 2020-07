Genea Consorzio e Confcooperative: intesa su Superbonus energetico e riduzione del rischio sismico

In occasione della conversione in legge del Decreto Rilancio, avvenuta il 16 luglio scorso, si consolida l’intesa tra Genea Consorzio Stabile società di servizi energetici, l’Unione Regionale Campania Confcooperative e Confcooperative Habitat Campania.

Attraverso la convenzione già attiva dal 2018, i condomini aderenti a Confcoopertive Habitat potranno accedere a prezzi calmierati ai servizi energetici e tecnici offerti da Genea Consorzio, tra cui quelli relativi al Superbonus 110%.

L’accordo, siglato dal presidente c.d. di Genea dottor Angelo Grimaldi con il dottor Antonio Borea in rappresentanza dell’Unione regionale Confcooperative e con l’architetto Antonio Gesummaria presidente di Confcooperative Habitat Campania segna un passo importante per il conferimento di una nuova e migliore qualificazione del territorio. Grande soddisfazione espressa dai firmatari, che hanno rinnovato le intese in concomitanza con la conversione in legge del Decreto Rilancio, infatti le detrazioni fiscali potenziate con aliquota del 110% diventeranno presto operative. Il bonus potrà essere ottenuto per la realizzazione di cappotti termici, sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e per la riduzione del rischio sismico degli edifici. “Quello che mi preme sottolineare è l’aspetto relativo alla cessione del Superbonus, un’operazione semplice e vantaggiosa per i beneficiari e per noi aziende. Come Genea Consorzio – spiega Grimaldi – siamo ben attrezzati, attraverso accordi con primarie società finanziarie, per gestire l’operazione senza dispendio di tempi e costi per i nostri clienti”.

Genea Consorzio è una società ESCo -Energy Service Company- attiva nel campo dell’efficienza energetica e fornisce ai proprietari immobiliari, agli enti pubblici e no profit del terzo settore, la garanzia del risultato del miglioramento energetico. Per richiedere il Superbonus visita www.geneaconsorzio.it/superbonus110/

Tra i principali punti dell’accordo vi è l’efficientamento energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo tali organizzazioni in tutte le fasi, dall’audit energetico iniziale alla realizzazione degli interventi, fino all’entrata in esercizio degli impianti, la collaborazione è estesa anche a progetti di riqualificazione urbana, monitoraggio normativo per l’ottenimento di finanziamenti soprattutto del Superbonus 110% con la possibilità di effettuare sia le attività preliminari di analisi, studio, pianificazione e informazione/formazione nell’ambito del programma di efficientamento che le successive attività, tra cui la progettazione e la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica e di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di riqualificazione sismica.