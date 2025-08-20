Generalfinance, accordo con Cdp: 7,5 mln a sostegno delle Pmi

Generalfinance, intermediario finanziario italiano specializzato in soluzioni di factoring su misura, ha sottoscritto un nuovo accordo di finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), tramite il plafond da 1 miliardo di Cdp dedicato al factoring e previsto dalla convenzione siglata di recente l’istituzione e Assifact a supporto di Pmi e Mid-cap. Lo ha reso noto la società in un comunicato. Tale accordo consentirà a Generalfinance di accedere, tramite la provvista di Cassa, a un finanziamento per un importo iniziale di 7,5 milioni di euro, dedicato all’acquisto di crediti commerciali ceduti dai propri clienti, a condizioni competitive. Con questa nuova iniziativa l’intermediario finanziario mira a rafforzare la disponibilità di credito a supporto della liquidità delle Pmi e delle medie imprese, oltre a diversificare ulteriormente le fonti di funding, in linea con quanto previsto dal piano industriale 2025-2027. “Siamo orgogliosi di avviare una collaborazione con Cdp – ha commentato Massimo Gianolli, ad di Generalfinance – che conferma la solidità del nostro posizionamento e ci permette di potenziare il supporto alle imprese in Special Situation con necessità di finanziare capitale circolante. Questo accordo – sviluppato nel contesto dell’iniziativa definita con il prezioso supporto di Assifact – rappresenta per noi un’opportunità per ottimizzare la provvista a condizioni competitive”.