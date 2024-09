Generali: accordo per la cessione delle attività in Turchia

Milano, 17 set. (askanews) – Generali cede le attività in Turchia. La compagnia, si legge in una nota, ha raggiunto un accordo per la vendita del 99,99% della sua partecipazione in Generali Sigorta a Kiler Holding (42% della quota), Ekol Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi (9%), Arex Yatirim Holding (48%) e Arex Sigorta (1%).

L’operazione, sottolinea il Leone, è pienamente in linea con il piano strategico Lifetime Partner 24: Driving Growth, che prevede di perseguire una crescita sostenibile e migliorare il profilo degli utili del gruppo, concentrandosi sui mercati assicurativi in cui Generali ha una posizione di leadership. Il contributo delle attività in Turchia al risultato operativo del gruppo è marginale e l’operazione avrà un impatto trascurabile sul Solvency II Ratio di Generali.

L’operazione dovrebbe essere perfezionata entro la prima metà del 2025 ed è soggetta all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.