Generali Welioni-MiCuro, arriva la carta sconto per la salute: oltre 1.700 strutture a tariffe agevolate

In risposta alla sempre più frequente domanda di cure mediche della popolazione italiana, nasce Welion Card – MiCuro: una carta personale che consente di usufruire di sconti fino al 50% e tempi di attesa ridotti su tutte le visite mediche specialistiche, gli esami diagnostici e la fisioterapia. La scontistica è relativa alle prestazioni in regime privato.

La card è il risultato della partnership tra Generali Welion, la società di Generali Italia specializzata in programmi di Welfare Integrato e servizi dedicati alla salute, e Doveecomemicuro.it, il primo portale di public reporting sanitario, di rilevanza nazionale.

Il bisogno di prestazioni sanitarie è in costante aumento sia per una maggiore attenzione alla prevenzione sia per il progressivo invecchiamento della popolazione italiana dovuto, da un lato, alla maggiore aspettativa di vita e, dall’altro, al calo delle nascite. I cittadini, sempre più consapevoli nella gestione della propria salute, spesso preferiscono ricorrere al regime privato per assicurarsi un accesso più rapido alle cure.

Gli alti tempi di attesa per prestazioni mediche in regime SSN, infatti, rappresentano una criticità, in base a quanto riporta il 15° Rapporto Sanità del CREA (Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità): “È raro rimanere nei limiti dei 30 giorni (stabiliti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per le visite differibili) nelle strutture pubbliche e spesso il tetto viene superato anche in quelle private accreditate. Al contrario, per le prestazioni a pagamento in regime privato (sia in intramoenia nel pubblico che per i solventi nel privato) i tempi di accesso sono ridotti”, spiegano gli autori. Quanto ai costi, il 15° Rapporto evidenzia come, per effetto della compartecipazione, si assiste in molti casi a una sostanziale sovrapponibilità fra prestazioni erogate nei regimi a pagamento e in quelli a rimborso pubblico.

La Welion Card – MiCuro nasce in risposta alle mutate esigenze della popolazione. Al costo di 29,90 € dà diritto a sconti significativi su visite specialistiche, esami diagnostici e cure fisioterapiche in regime privato, senza alcun limite sulle prestazioni richiedibili.

A prezzi scontati si possono eseguire numerose prestazioni sanitarie, come ad esempio:

● Visite mediche specialistiche con sconti tra il 10 e il 50%: cardiologica, ginecologica, oculistica, dermatologica, ortopedica, gastroenterologica, urologica, ecc.

● Esami e accertamenti, anche di alta diagnostica con sconti tra il 10 e il 35%: esami del sangue e delle urine, elettrocardiogramma, radiografia, ecografia, tac, risonanza magnetica, pap test, psa, moc, ecc.

● Fisioterapia con sconti tra il 10 e il 40%: laserterapia, tecarterapia, chinesiterapia, rieducazione funzionale o motoria, ginnastica riabilitativa, massoterapia, riabilitazione in acqua, idrokinesiterapia, ecc.

Il network convenzionato include oltre 1700 strutture sanitarie di eccellenza convenzionate con Generali Welion e distribuite capillarmente su tutto il territorio italiano: cliniche, case di cura, ospedali, day surgery, poliambulatori, centri diagnostici e centri fisioterapici.

Le tariffe agevolate verranno applicate direttamente dalle strutture convenzionate al momento della prenotazione, presentando la card o il codice di riferimento.

La card è valida per 1 anno dalla data di emissione, è strettamente personale, nominativa, legata al codice fiscale e non cedibile.

Per ottenerla, basta collegarsi al portale Doveecomemicuro.it e seguire le istruzioni indicate per la registrazione e il pagamento (da effettuare con carta di credito).

Per maggiori informazioni sulla Welion Card – MiCuro, visitare la pagina www.doveecomemicuro.it/welioncard-micuro o scrivere a customer@doveecomemicuro.it.