Generation Italy apre le iscrizioni per il corso gratuito di sviluppatore Microsoft

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al nuovo corso di formazione per i giovani tra i 18 e i 29 anni che desiderano diventare sviluppatori Microsoft .net. Il corso verrà erogato gratuitamente da Generation Italy, fondazione no-profit creata nel 2018 dalla società internazionale di consulenza strategica McKinsey & Company.

Lo sviluppatore Microsoft .net crea siti e applicazioni web, dalla programmazione del codice sorgente a tutte le attività legate alla creazione di un sito internet), ed è una delle figure più ricercate dalle aziende, che tuttavia riscontrano difficoltà nel reperire risorse con queste competenze tecniche. Con questo nuovo corso Generation Italy vuole contribuire a colmare questo divario.

Il corso verrà erogato completamente da remoto a partire dal prossimo 28 giugno. Come per ogni corso Generation, per partecipare non è richiesta alcuna competenza o esperienza nel settore: l’accesso è libero, previo il superamento di un test attitudinale presente sul sito di Generation Italy e di un colloquio motivazionale. Il corso avrà una durata pari a 14 settimane – dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 – e al termine, verrà garantito l’accesso ad almeno un colloquio di lavoro con una azienda del napoletano, ai fini di un inserimento stabile.