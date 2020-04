Genesis Mobile diventa partner Platinum della Digita Academy

Realizzare un’applicazione web per le piccole e micro imprese in grado di razionalizzare e digitalizzare i processi produttivi con l’ausilio di tecnologie 4.0 quali machine learning e Blockchain: è l’obiettivo del nuovo project work che Genesis Mobile, azienda con sede in Gricignano di Aversa, propone agli studenti dell’anno accademico 2020 di Digita Academy. L’edizione di quest’anno vede infatti la società campana partner “Platinum” di Digita Academy (nata dalla partnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte Digital).

La presentazione alle imprese partner e agli studenti è avvenuta oggi in modalità web conference visto il perdurare dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid- 19. “Genesis Mobile – si legge in una nota diffusa dall’azienda – è un player specializzato nella produzione di applicazioni e soluzioni software innovative, che esaltano produttività ed efficienza delle risorse aziendali attraverso una metodologia “Vertical Ict” che permette di fornire prodotti custom per la realizzazione di Erp integrabili per piccole imprese strutturate e per medie aziende”. “Siamo felici di poter realizzare questa partnership con Digita – afferma Vincenzo De Simone, Ceo di Genenis Mobile – per puntare su risorse giovani ottimamente formate e di talento e sviluppare con loro progetti che possano partire dal nostro territorio campano. Costruire contesti di lavoro dove i nostri migliori studenti possano contribuire ad un cambio radicale dell’organizzazione del lavoro e di ogni processo aziendale. Covid 19 ci spinge ad un cambiamento forte. Digitalizzare tutti i processi lavorativi, monitorarli da Mobile controllando ed esaminando le statistiche inerenti al personale, ai clienti e alle attività. Mai come in questo momento implementare la sinergia tra mondo delle aziende e mondo dell’accademia è un imperativo categorico. Solo con l’intelligenza e il sapere riusciremo ad affrontare questo momento complesso”.