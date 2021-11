Gennarino Masiello presidente del Centro Cooperativo Agroalimentare Sannita

Il consiglio di amministrazione del Cecas – Centro Cooperativo Agroalimentare Sannita ha eletto presidente, all’unanimità, Gennarino Masiello. Una scelta che ricade su un dirigente di grande esperienza, vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente nazionale ONT.

Il Cecas è una realtà consortile che opera nei comparti strategici per l’economia del territorio: vino, tabacco, grano e latte. Lo fa attraverso sei cooperative, dando vita a prodotti a marchio e a contratti di filiera agroindustriale, tra cui quello con Rummo. Ha al suo interno anche Cecas Commercial, la divisione dedicata alle forniture per gli associati, dalle macchine agricole ai carburanti.

Un passaggio, dunque, che rafforza la squadra e punta ad accrescere le potenzialità che lo storico gruppo cooperativo può giocare nelle nuove sfide dell’agricoltura, garantendo reddito e generando un indotto in grado di contaminare positivamente l’economia sannita.