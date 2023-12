Gennarino Masiello rieletto vicepresidente nazionale di Coldiretti

Gennarino Masiello, classe ’72, già presidente di Coldiretti Campania, è stato rieletto vicepresidente nazionale di Coldiretti dall’assemblea elettiva nazionale riunita a Roma. Da sempre impegnato nel campo della tutela e dello sviluppo della filiera agricola, Masiello è profondo conoscitore del settore. Sposato con Annamaria, papà di due figli, gestisce l’azienda di famiglia situata nei pressi della città di Benevento. Coltiva grano duro e tabacco, oltre a produrre vino e a gestire un agriturismo aderente alla rete Campagna Amica. Dopo gli studi e il diploma di perito agrario, muove i primi passi nel mondo dell’associazionismo nel movimento giovanile della Coldiretti. Nel 1998 diventa delegato nazionale della Coldiretti e nel 2001 il salto alla vicepresidenza nazionale. Nel 2003 diventa presidente di ONT Italia e nel 2004 è eletto presidente di Coldiretti Benevento.

Nel 2006 è stato il più giovane presidente di una Camera di Commercio italiana. Dal 2017 è presidente europeo di Elti – European Leaf Tobacco Interbranch, la più grande associazione di produttori e trasformatori del comparto. È stato rieletto presidente di Coldiretti Campania nel 2018 ed ha svolto la carica fino al mese scorso quando gli è succeduto Ettore Bellelli.

E’ stato eletto oggi dall’assemblea dei delegati giunti da tutte le regioni. Siederà in Giunta con gli altri due vicepresidenti Nicola Bertinelli e David Granieri. Coldiretti Campania, in una nota, esprime soddisfazione per la riconferma di Masiello “che da sempre rappresenta un punto di riferimento per il comparto dell’intera regione”.