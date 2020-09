Gennaro Arma è il Magister di Civiltà Amalfitana per il Capodanno Bizantino 2020

Il comandante Gennaro Arma, originario della Penisola Sorrentina, è il Magister di Civiltà Amalfitana per la ventesima edizione del Capodanno Bizantino il cui tema è “Il Mare”. L’investitura è per “The Brave Captain”, l’eroico comandante campano che lo scorso febbraio era alla guida della Diamond Princess, duramente colpita dalla pandemia è rimasta in quarantena nella baia di Yokohama, in Giappone, con circa 700 contagi su 3.700 persone appartenenti a 56 nazionalità diverse. Insignito del titolo onorifico di Commendatore dal presidente Mattarella, Arma è diventato icona di dovere e sicurezza, come sottolinea anche la foto che lo ritrae mentre sbarca per ultimo dalla nave alla fine della quarantena.