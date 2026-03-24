Gennaro Bartolomucci nominato amministratore delegato di Otofarma

Riassetto della governance per Otofarma, realtà leader nella produzione di apparecchi acustici distribuiti principalmente attraverso il canale farmaceutico e con oltre 30 anni di esperienza nell’hearing care.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato una revisione della struttura delle deleghe e la nomina di Gennaro Bartolomucci, già presidente del Cda, come nuovo amministratore delegato della società.

Un passaggio strategico per la crescita

La ridefinizione dell’assetto societario rappresenta una fase chiave per il gruppo. Fondatore dell’azienda e profondo conoscitore del modello industriale e del mercato, Bartolomucci manterrà anche il ruolo di direttore commerciale, con l’obiettivo di accelerare l’attuazione del piano industriale.

Al centro della strategia il Piano generale di convergenza aziendale Otofarma 2.0, considerato leva fondamentale per lo sviluppo futuro, con particolare attenzione alla riorganizzazione della rete commerciale e al rafforzamento della figura dell’area manager.

“Si tratta di un passaggio naturale nel percorso di crescita della società”, ha dichiarato Bartolomucci, sottolineando la necessità di un presidio diretto e di una maggiore velocità nell’esecuzione delle strategie.

Nuovo ruolo per Giovanna Incarnato Bartolomucci

Il riassetto ha comportato anche un rafforzamento della struttura manageriale e del controllo di gestione, con nuove responsabilità affidate a Giovanna Incarnato Bartolomucci.

Già alla guida del gruppo per oltre 25 anni, continuerà a ricoprire il ruolo di consigliere e assumerà l’incarico di direttore operativo (Chief Operating Officer), con competenze sulla supervisione dei processi interni, della produzione e delle risorse umane.

Il suo compito sarà tradurre in risultati concreti il piano strategico, garantendo coerenza e solidità nell’implementazione.

Il ringraziamento del Cda e i risultati raggiunti

Il Consiglio di amministrazione e la presidenza hanno espresso un ringraziamento formale a Incarnato Bartolomucci per il lavoro svolto negli anni, durante i quali l’azienda ha raggiunto traguardi rilevanti, tra cui la quotazione in Borsa.

“Il percorso compiuto rappresenta una base solida per affrontare le sfide future”, ha dichiarato la manager, evidenziando come il passaggio di consegne garantisca continuità strategica e un’accelerazione dei progetti chiave.

Slitta l’approvazione del bilancio 2025

A seguito della riorganizzazione societaria avviata nella prima metà del 2025, il gruppo ha inoltre deciso di posticipare l’approvazione dei risultati dell’esercizio 2025.

Il Consiglio di amministrazione ha quindi approvato un aggiornamento del calendario degli eventi societari, adeguandolo alle nuove tempistiche legate al riassetto interno.