Gennaro Bottone, sarà una Pasqua all’insegna del comfort food

Seconda Pasqua di restrizioni, a causa del Covid, che costringerà tutti gli Italiani a stare in casa, ancora una volta, durante le festività. Come fare ad addolcire un po’ queste lunghe giornate di lockdown?

Ci ha pensato il maître chocolatier Gennaro Bottone, che rinnovando la tradizione dolciaria pasquale con un tocco di “golosa” innovazione, porterà comunque nelle nostre case il gusto e l’originalità della pasticceria artigianale. Diverse le proposte per una Pasqua 2021 all’insegna del gusto e della qualità delle materie prime, che abbinate ad una sapiente lavorazione artigianale, sono tradotte in autentiche delizie per il palato. A partire dalla colomba, che il maestro Bottone reinterpreta nella sua “Colomba Gran Cioccolato”, la novità di quest’anno.

Lievitazione naturale, burro di centrifuga, impasto al cacao con note di pasta d’arancia, gocce di cioccolato al latte e fondente e ricoperta da uno strato di cioccolato fondente al 70%, un dolce vanto della tradizione, arricchito e reso ancora più gustoso ed originale.

Oltre alla colomba del peso di 1 kg, nella confezione anche un vasetto di crema spalmabile Nocciola Dark in omaggio, che renderà ancora più golosa la tasting-experience.

Immancabili poi le uova di Pasqua, tutte da scartare e da gustare. Bottone propone le sue squisite Gran Pistacchio, realizzate con pistacchio verde selezionato di Bronte DOP, un presidio Slow Food. Anche la superficie dell’uovo, che è disponibile in tre diversi formati, da 400g, 550g e 1 Kg, è ricoperta di granella di pistacchio selezionato di Bronte DOP.

Il benessere psico-fisico, in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo, va ricercato anche a tavola, in alcuni alimenti rassicuranti e consolatori, che possano scacciare lo stress e i cattivi pensieri: il cosiddetto comfort-food. Una coccola dolce, in grado di emozionarci e rallegrarci è quindi l’ideale, ancor meglio se realizzata con ingredienti selezionati e di alta qualità.

“Ancora di più, in questo periodo di privazioni e restrizioni, non possiamo rinunciare ad assaporare i piccoli piaceri della tradizione pasquale” dice il maestro Gennaro Bottone. “È per questo che ci impegniamo ancora una volta per fare in modo che in tutte le case si possa vivere un’atmosfera calda, gioiosa e “dolce”, anche grazie alle nostre creazioni artigianali”.

Infatti, oltre a poter acquistare i prodotti presso tutti i punti vendita di Gennaro Bottone a Napoli, Via Pietro Castellino 132, Via Bonito 2 e Via Gennaro Serra 78, che resteranno regolarmente aperti, è possibile utilizzare anche la pratica piattaforma e-commerce disponibile sul sito www.gennarobottone.it.

Lo shop online rappresenta infatti una comoda e sicura alternativa, per ricevere direttamente a casa tutte le specialità realizzate ad hoc per la Pasqua o per inviare un dolce augurio ad amici e parenti.