Gennaro Di Biase riceve il Premio Mondoauto dall’Aci Napoli

Si è svolta a Napoli, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti in via Partenope n.5, la nona edizione del “Premio Giornalistico Nazionale Mimmo Ferrara”, nell’ambito del quale è stato assegnato anche il Premio Mondoauto istituito dall’Automobile Club Napoli quale segno di gratitudine e stima per il giornalista Mimmo Ferrara, direttore editoriale per 12 anni della rivista Mondoauto, organo ufficiale dell’Aci partenopeo.

Il riconoscimento è stato attribuito, dalla Commissione esaminatrice, al giornalista Gennaro Di Biase per la puntuale e documentata inchiesta sui trasporti a Napoli, pubblicata sul Mattino, che ha contribuito a promuovere la cultura della “mobilità responsabile”, in piena sintonia con i valori del Premio “Mondoauto” e dell’eredità professionale di Mimmo Ferrara.

Una menzione speciale è stata, inoltre, conferita al giornalista Cristiano Vella per il lucido e preciso servizio sui pericoli dell’uso del cellulare alla guida, trasmesso dall’emittente televisiva Ottochannel.

“Con l’istituzione del Premio Mondoauto – ha dichiarato il presidente Antonio Coppola – l’Automobile Club Napoli, quale ente pubblico deputato alla difesa della mobilità e degli utenti della strada, intende promuovere, in questo settore, il ruolo del giornalismo come strumento di informazione e sensibilizzazione, nel solco dei valori etici e professionali che hanno ispirato il lavoro di Mimmo Ferrara”.